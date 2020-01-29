Міністр торгівлі США відклав поїздку в Китай

Уілбур Росс не поїде в Китай через коронавірус
Міністр торгівлі США Уілбур Росс в найближчому часі не поїде в Китай через спалах нового коронавіруса. Про це повідомляє CNN з посиланням на прес-службу міністерства.
Як також повідомляють в Financial Times міністр поїде в Китай, коли стан справ буде більш сприятливим.
Поїздка була запланована в рамках реалізації першої фази торгової угоди Китаю і США. Її домовленості передбачають закупівлю Китаєм у США товарів на 200 млрд доларів, в тому числі сільськогосподарської продукції.
Нагадаємо, група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавіруса.
Також, в Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Росія, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.
Крім цього, уряд Гонконгу частково обмежить транспортне сполучення з материковою частиною Китаю, щоб скоротити поширення нового коронавіруса.