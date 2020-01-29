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Міністр торгівлі США відклав поїздку в Китай

Новини » Політика     29.01.2020 - 13:41
Міністр торгівлі США відклав поїздку в Китай
Фото: Уілбур Росс (flickr com oecd)

Уілбур Росс не поїде в Китай через коронавірус

Міністр торгівлі США Уілбур Росс в найближчому часі не поїде в Китай через спалах нового коронавіруса. Про це повідомляє CNN з посиланням на прес-службу міністерства.

Як також повідомляють в Financial Times міністр поїде в Китай, коли стан справ буде більш сприятливим.

Поїздка була запланована в рамках реалізації першої фази торгової угоди Китаю і США. Її домовленості передбачають закупівлю Китаєм у США товарів на 200 млрд доларів, в тому числі сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавіруса.

Також, в Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Росія, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Крім цього, уряд Гонконгу частково обмежить транспортне сполучення з материковою частиною Китаю, щоб скоротити поширення нового коронавіруса.

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