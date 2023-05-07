Міністр освіти Сербії подав у відставку після стрілянини у школі

Він надіслав прем'єр-міністру Сербії Ані Брнабич листа з проханням про відставку.

"У тиші триденної національної жалоби, як відповідальна і вихована людина, професіонал у виконанні всіх попередніх громадських обов'язків, як батько і громадянин Сербії, який завжди на моєму першому місці, та згідно зі статтею 23 Закону про уряд, я ухвалив раціональне й гідне рішення в цих обставинах. Я подаю безповоротну відставку з посади міністра освіти в уряді Сербії", - повідомив Ружич.

Нагадаємо, 3 травня у столиці Сербії семикласник вчинив стрілянину в школі, загинули 9 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.