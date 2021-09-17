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Министр обороны Нидерландов подала в отставку из-за провала эвакуации из Афганистана

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Амстердам, Пятница 17 сентября 2021 16:45
Министр обороны Нидерландов подала в отставку из-за провала эвакуации из Афганистана Фото: министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд (twitter.com/NL_Times)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевельд подала в отставку после вынесения ей вотума недоверия. Она стала вторым министром, покинувшим свой пост из-за провала эвакуации из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нидерландское издание NOS.

Отмечается, что решение об отставке Бейлевельд было принято на экстренном съезде партии "Христианско-демократический призыв" (CDA), членом которой она является.

Бейлевельд выразила удивление последствиями парламентских дебатов, следствием которых стал вынесенный ей вотум недоверия. По ее словам, она хотела продолжить выполнение стоящей передо ней задачи по вывозу афганцев, сотрудничавших с нидерландскими военными.

"Но мое пребывание (на посту министра - ред.) подлежит обсуждению, поэтому я больше не могу выполнять свою работу должным образом", - цитирует издание заявление Бейлевельд.

Напомним, днем ранее из-за вотума недоверия по Афганистану в отставку подала глава МИД Нидерландов Сигрид Кааг.

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