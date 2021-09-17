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Міністр оборони Нідерландів подала у відставку через провал евакуації з Афганістану

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Амстердам, П'ятниця 17 вересня 2021 16:45
Міністр оборони Нідерландів подала у відставку через провал евакуації з Афганістану Фото: Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд (twitter.com/NL_Times)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Міноборони Нідерландів Анк Бейлевельд подала у відставку після винесення їй вотуму недовіри. Вона стала Другим міністром, який залишив свій пост через провал евакуації з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання NOS.

Відзначається, що рішення про відставку Бейлевельд було прийнято на екстреному з'їзді партії "Християнсько-демократичний заклик" (CDA), членом якої вона є.

Бейлевельд висловила здивування наслідками парламентських дебатів, наслідком яких став винесений їй вотум недовіри. За її словами, вона хотіла продовжити виконання завдання з вивезення афганців, які співпрацювали з нідерландськими військовими.

"Але моє перебування (на посаді міністра - ред.) підлягає обговоренню, тому я більше не можу виконувати свою роботу належним чином", - цитує видання заяву Бейлевельд.

Нагадаємо, днем раніше через вотум недовіри щодо Афганістану у відставку подала глава МЗС Нідерландів Сігрід Кааг.

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