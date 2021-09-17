Міністр оборони Нідерландів подала у відставку через провал евакуації з Афганістану

Глава Міноборони Нідерландів Анк Бейлевельд подала у відставку після винесення їй вотуму недовіри. Вона стала Другим міністром, який залишив свій пост через провал евакуації з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання NOS .

Відзначається, що рішення про відставку Бейлевельд було прийнято на екстреному з'їзді партії "Християнсько-демократичний заклик" (CDA), членом якої вона є.

Бейлевельд висловила здивування наслідками парламентських дебатів, наслідком яких став винесений їй вотум недовіри. За її словами, вона хотіла продовжити виконання завдання з вивезення афганців, які співпрацювали з нідерландськими військовими.

"Але моє перебування (на посаді міністра - ред.) підлягає обговоренню, тому я більше не можу виконувати свою роботу належним чином", - цитує видання заяву Бейлевельд.