Министр обороны Канады обсудит со своими европейскими коллегами военную помощь Украине

Министр обороны Канады Анита Ананд, начальник штаба обороны Уэйн Эйри и заместитель министра обороны Билл Мэтьюз в Германии в рамках саммита министров обороны обсудят военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

"26 апреля министр Анан, генерал Эйри и заместитель министра Мэтьюз примут участие во встречах Консультативной группы по вопросам обороны Украины, которую организует министр обороны США Ллойд Остин на базе ВВС Рамштайн. Эти встречи дадут партнерам, и союзникам важную возможность обсудить нынешние и будущие оборонные потребности Украины", - говорится в официальном сообщении.

Также известно, что после встречи в Германии канадские чиновники оборонного ведомства отправятся в Вашингтон для обсуждения модернизации Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, а также консолидации усилий Канады и США по поддержке Украины.