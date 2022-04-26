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Министр обороны Канады обсудит со своими европейскими коллегами военную помощь Украине

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Оттава, Вторник 26 апреля 2022 07:41
Министр обороны Канады обсудит со своими европейскими коллегами военную помощь Украине Флаг Канады (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Канады Анита Ананд, начальник штаба обороны Уэйн Эйри и заместитель министра обороны Билл Мэтьюз в Германии в рамках саммита министров обороны обсудят военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

"26 апреля министр Анан, генерал Эйри и заместитель министра Мэтьюз примут участие во встречах Консультативной группы по вопросам обороны Украины, которую организует министр обороны США Ллойд Остин на базе ВВС Рамштайн. Эти встречи дадут партнерам, и союзникам важную возможность обсудить нынешние и будущие оборонные потребности Украины", - говорится в официальном сообщении.

Также известно, что после встречи в Германии канадские чиновники оборонного ведомства отправятся в Вашингтон для обсуждения модернизации Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, а также консолидации усилий Канады и США по поддержке Украины.

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