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Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать бывшего президента Ашрафа Гани

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Афганистан, Среда 18 августа 2021 12:53
Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать бывшего президента Ашрафа Гани фото: министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать бывшего президента страны Ашрафа Гани. Он считает, что Гани "продал родину".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Мохаммади.

«Торгующие и продающие родину должны наказываться и задерживаться», — написал Мохаммади.

Бисмилла Хан Мохаммади был назначен министром обороны Афганистана 19 июня 2021 года.

Напомним, что в воскресение, 15 августа, Ашраф Гани покинул страну. Это произошло перед наступлением талибов на Кабул. На данный момент неизвестно, в какую страну улетел бывшый президент Афганистана.

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