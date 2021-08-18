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Міністр оборони Афганістану закликав Інтерпол заарештувати колишнього президента Ашрафа Гані

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Афганістан, Середа 18 серпня 2021 12:53
Міністр оборони Афганістану закликав Інтерпол заарештувати колишнього президента Ашрафа Гані фото: Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді закликав Інтерпол затримати колишнього президента країни Ашрафа Гані. Він вважає, що Гані "продав батьківщину".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Мохаммаді.

"Ті, хто торгує і продає батьківщину повинні каратися І затримуватися", - написав Мохаммаді.

Бісмілла Хан Мохаммаді був призначений міністром оборони Афганістану 19 червня 2021 року.

Нагадаємо, що в неділю, 15 серпня, Ашраф Гані покинув країну. Це сталося перед наступом талібів на Кабул. На даний момент невідомо, в яку країну полетів колишній президент Афганістану.

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