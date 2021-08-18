Міністр оборони Афганістану закликав Інтерпол заарештувати колишнього президента Ашрафа Гані
фото: Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді (GettyImages)
Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді закликав Інтерпол затримати колишнього президента країни Ашрафа Гані. Він вважає, що Гані "продав батьківщину".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Мохаммаді.
"Ті, хто торгує і продає батьківщину повинні каратися І затримуватися", - написав Мохаммаді.
Бісмілла Хан Мохаммаді був призначений міністром оборони Афганістану 19 червня 2021 року.
Нагадаємо, що в неділю, 15 серпня, Ашраф Гані покинув країну. Це сталося перед наступом талібів на Кабул. На даний момент невідомо, в яку країну полетів колишній президент Афганістану.