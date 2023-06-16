Міністр оборони США закликав Туреччину схвалити вступ Швеції до НАТО

Остін заявив, що закликав Туреччину дозволити вступ Швеції до НАТО під час вступної зустрічі в п'ятницю зі своїм новим турецьким колегою Яшаром Гюлером.

"Метою моєї сьогоднішньої зустрічі з ним була ознайомча зустріч, просто, щоб привітати його з призначенням на посаду міністра оборони", - йдеться у повідомленні.

За його словами, він використовує будь-яку можливість, щоб спонукати Туреччину рухатися вперед і схвалити вступ Швеції до НАТО.

"Але це дуже коротка зустріч і мені нічого про неї повідомити", - додав Остін.

Швеція та НАТО

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в України Фінляндії та Швеція заявили про намір приєднатися до НАТО.

Фінляндія виконала всі умови та першою вступило до альянсу. Членство Швеції блокує Туреччина. Анкара вимагає від Стокгольму екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану". Туреччина називає її терористичною організацією.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція може не приєднатися до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.