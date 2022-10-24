Міністр оборони Румунії пішов у відставку через заяву про Україну

Заяви міністра викликали критику з боку президента Румунії Клауса Йоганніса. На його думку, лише уряд у Києві може вирішувати, з ким вести переговори. У своїй заяві про відставку в понеділок, 24 жовтня, Динку пояснив "неможливість" працювати з главою держави.

Що саме сказав Динку

"Війна триватиме, єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори. Країни миру, НАТО, Сполучені Штати повинні домовлятися про безпеку України, гарантії та мир з Росією. Україна сама не зможе вести переговори з Росією, тому що політичний клас в Україні зараз не може дозволити собі уявити… втрату територій, остаточно несправедливу втрату територій. Це була б надто велика поразка політиків", - сказав він у суботу, 8 жовтня.

При цьому він висловив думку, що Росія має ресурси для продовження війни.

"Було б ідеально досягти переговорної ситуації, навіть якби було досягнуто замороженого конфлікту, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів та матеріальних цінностей", - пояснив Динку.