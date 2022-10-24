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Міністр оборони Румунії пішов у відставку через заяву про Україну

Фото: міністр оборони Румунії Василе Динку подав у відставку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр оборони Румунії Василе Динку подав у відставку. Приводом стала його заява, в якій він натякнув, що Україні, можливо, доведеться поступитися територією Росії під час переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania TV.

Заяви міністра викликали критику з боку президента Румунії Клауса Йоганніса. На його думку, лише уряд у Києві може вирішувати, з ким вести переговори. У своїй заяві про відставку в понеділок, 24 жовтня, Динку пояснив "неможливість" працювати з главою держави.

Що саме сказав Динку

"Війна триватиме, єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори. Країни миру, НАТО, Сполучені Штати повинні домовлятися про безпеку України, гарантії та мир з Росією. Україна сама не зможе вести переговори з Росією, тому що політичний клас в Україні зараз не може дозволити собі уявити… втрату територій, остаточно несправедливу втрату територій. Це була б надто велика поразка політиків", - сказав він у суботу, 8 жовтня.

При цьому він висловив думку, що Росія має ресурси для продовження війни.

"Було б ідеально досягти переговорної ситуації, навіть якби було досягнуто замороженого конфлікту, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів та матеріальних цінностей", - пояснив Динку.

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Румунія