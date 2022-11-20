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Міністр оборони Нової Зеландії відвідав Україну та зустрівся з Резніковим

Фото: міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре (facebook.com/PeeniHenareLabour)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре відвідав Україну. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Нової Зеландії.

Міністр у Києві вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори з Резніковим.

"Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною", - заявив Енаре.

Він зазначив, що Нова Зеландія нещодавно продовжила місію з навчання українських бійців у Великобританії до липня 2023 року. Минулого тижня країна заявила, що відправить до Британії ще 66 своїх військовослужбовців для допомоги в навчанні українських солдатів.

Також Енаре під час свого європейського турне відвідав Польщу, де провів зустріч з міністром оборони Маріушем Блащаком.

За даними уряду, Нова Зеландія від початку повномасштабного вторгнення РФ ввела санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб, а також надала понад 60 млн новозеландських доларів (37 млн доларів США) допомоги.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав Київ. Він провів офіційну зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

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