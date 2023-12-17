Міністр оборони Німеччини закликав до обов'язкового призову в армію: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

Обов'язкову військову службу в Німеччині було скасовано ще у 2011 році. Це, своєю чергою, призводить до гострої нестачі кадрів для бундесверу.

У зв'язку з цим Пісторіус запропонував ввести в країні систему призову за зразком Швеції. Там з 2017 року військовозобов'язаними вважаються всі юнаки та дівчата.

Вони поголовно проходять обстеження військової комісії на готовність до служби, але призивають лише невелику частину з них.

Військова служба в Німеччині

Зауважимо, що наразі у Німеччині служба в армії повністю добровільна. Крім того, жінки у ФРН завжди були звільнені від військової повинності ще за Основним законом 1949 року.

Перехід до швецької моделі означав би зміну цих правил.

Німецькі військові експерти вітають цю ініціативу, вважаючи, що тільки це дасть змогу залучити до Збройних сил Німеччини більше людей і подолати кадрову кризу.

Однак у ліберальній партії ВДП, що входить до правлячої коаліції, це вже назвали "величезним зазіханням на громадянські свободи".

Підготовка Збройних сил Німеччини

Нагадаємо, на початку місяця генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про необхідність виправити недоліки в підготовці німецьких Збройних сил до оборони країни та НАТО.

Бройер заявив, що він бачить недоліки в модернізації німецьких збройних сил для національної та союзницької оборони.

Він також зазначив, що часи, що передували масштабному російському вторгненню в Україну, вже не повернуться й Німеччині доведеться звикнути до думки, що одного дня їм, можливо, самим доведеться вести оборонну війну.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну у війні, якщо інші ослабнуть.

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