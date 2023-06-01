Міністр оборони Німеччини відреагував на заклики передати Україні ракети Taurus

Німеччина поки що не прийняла жодних рішень про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Країна залишається обережною у таких питаннях.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel , про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Ми дуже обережні в цьому питанні, я завжди давав це зрозуміти. І досі думка не змінилася", - заявив він, коментуючи заклики до влади Німеччини розпочати постачання Taurus в Україну.

Він уточнив, що остаточного рішення щодо передачі ще не прийнято.

Зазначимо, раніше у німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus. Також розпочати постачання закликав один з депутатів Бундестагу.

Ракети Taurus

Німецькі ракети Taurus є аналогом британських Storm Shadow, які вже отримала Україна. Але боєприпаси німецького виробництва здатні бити по цілях на відстані до 500 кілометрів. Вага ракети складає 1400 кг, а довжина - 5 метрів.

Загальна вага бойової частини ракети - 480 кілограмів. Вона складається з кумулятивного передового заряду та фугасного основного заряду.