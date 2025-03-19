Міністр оборони Німеччини відповів на вимогу Путіна припинити військову допомогу Україні

"Ми бачимо, що атаки на цивільну інфраструктуру анітрохи не послабилися в першу ніч після цієї нібито новаторської, чудової телефонної розмови" між Путіним і президентом США Дональдом Трампом, сказав Пісторіус у телевізійному інтерв'ю, яке цитує AFP.

Міністр також назвав "неприйнятною" наполегливу вимогу Кремля про те, що "ключовою умовою" миру має стати повне припинення західної військової та розвідувальної підтримки збройних сил України.

"Це дуже прозоро", - сказав Пісторіус, додавши, що Путін прагне завадити прихильникам Києва "й надалі підтримувати Україну і дати їй можливість реально захистити себе, якщо станеться новий напад, під час або після припинення вогню".

Нагадаємо, 18 березня між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Путін відмовився схвалити повне 30-денне припинення вогню і зажадав припинити військову допомогу Україні. Відразу після розмови Трампа і Путіна російські війська атакували Україну дронами.