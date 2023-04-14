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Міністр оборони Китаю зібрався їхати до Росії

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Пекін, П'ятниця 14 квітня 2023 11:19
Міністр оборони Китаю зібрався їхати до Росії Фото: глава Міноборони Китаю Лі Шанфу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу планує відвідати Росію. Його офіційний візит запланований з 16 по 19 квітня.

Про це заявив офіційний представник Міністерства оборони Китаю Тань Кефей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sohu.

"На запрошення міністра оборони РФ Сергія Шойгу, міністр оборони Китаю Лі Шанфу з 16 по 19 квітня відвідає Росію з офіційним візитом", - заявив Кефей.

За його словами, глава Міноборони Китаю проведе переговори з російським військовим керівництвом і відвідає російські військові академії.

"В останні роки під стратегічним керівництвом глав двох держав китайсько-російські військові відносини продовжували перебувати на високому рівні, і було досягнуто нового прогресу в стратегічній комунікації, спільних навчаннях та практичному співробітництві", - додали в китайському Міноборони.

Нагадаємо, що візит китайського міністра відбудеться на тлі новин повідомлень про те, що Пекін нібито схвалив поетапне надання зброї Росії. Про це йшлося в нещодавно "злитих" секретних документах США.

Додамо, що зовсім нещодавно Росію відвідував лідер Китаю Сі Цзіньпін.

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