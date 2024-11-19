Міністр оборони Китаю відмовився зустрітися зі своїм американським колегою, - Defense News

За даними ЗМІ, у міністрів оборони США та Китаю цього тижня була запланована зустріч. Однак це вперше за рік, коли Пекін призупинив військові переговори на високому рівні.

Як розповіло джерело видання, Пентагон запропонував зустрітися, але Китай відмовився, посилаючись на заперечення щодо продажу американських озброєнь Тайваню.

Він також засумнівався у щирості цієї причини і послався на інші аргументи Китаю для припинення переговорів в останні роки: санкції, криза зі шпигунськими кулями і візит колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню в 2022 році.