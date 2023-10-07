Міністр оборони Ізраїлю пригрозив "змінити реалії" в Газі на 50 років вперед

"Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, вони шкодили всім. (ХАМАС - ред.) незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну. Ми змінимо реалії в Газі на 50 років вперед", - заявив міністр оборони.

Водночас, за даними телеканалу Sky News, Армія оборони Ізраїлю не виключає початку сухопутної операції в Секторі Газа.

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль

Сьогодні вранці бойовики терористичного угрупування ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар по містах Ізраїлю. За останніми даними, в результаті атаки терористів загинули понад 100 мешканців Ізраїля та понад 900 отримали поранення.

За попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі ця інформація ще перевіряється.

Армія оборони Ізраїлю вже зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа, які сьогодні захоплювали бойовики ХАМАС, та проводить зачистку. Завершити зачистку території Ізраїля від бойовиків в ЦАХАЛ планували до кінця суботи.