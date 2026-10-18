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Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не зможе виграти війну з РФ

14:04 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не зможе виграти війну з РФ Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
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Україна "ніколи не зможе виграти" війну з Росією. Справжня перемога для Києва полягає в іншому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив в інтерв'ю BBC.

"Україна ніколи не зможе виграти цю війну. Адже коли хтось в Італії сказав: "Україна виграє війну", деякі люди подумали, що Україна хоче розгромити Росію. Що Зеленський практично увійде до Москви з українським прапором. Ні, це неможливо", - сказав Крозетто.

Він зазначив, що його мета - забезпечити виживання України та покласти край війні.

"Для України перемога означає, що Росія піде геть, припинить скидати бомби, а Україна знову стане вільною країною - вільною жити й мати власне майбутнє. Саме такої перемоги для України ми всі й бажаємо", - пояснив міністр.

Він розповів, що більшість громадян в Італії виступають проти надання допомоги Україні, водночас влада країни продовжує надавати допомогу.

Італія вже передала Україні 12 пакетів допомоги, і, ймовірно, до кінця року відправить ще один.

Крозетто заначив, що Путін прагне відновити Росію в тому вигляді, в якому вона існувала до розпаду Радянського Союзу, оскільки не бажає змиритися з тим, що вона не стоїть на одному рівні зі США чи Китаєм, і хотіла б "стати третьою стороною за цим столом".

"Росія здійснила напад на Україну, на Крим, на Грузію, а якщо зазирнути ще далі в минуле - на Афганістан. Отже, у російському менталітеті закладена ідея нападу з метою окупації", - підкреслив він.

Італійський міністр наголосив, що Росія наразі спрямовує значну частину бюджету на інвестиції в озброєння або військову сферу, тож, схоже, російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні.

"Чисельність їхніх військових сягне 1,5 млн осіб. Тож, якби війна закінчилася завтра, що Путін робитиме з 1,5 млн солдатів? Якби він припинив війну завтра вранці, він сам зіткнувся б із внутрішніми проблемами. І це наштовхує мене на думку - з огляду на те, що він продовжує нарощувати темпи, - що він не захоче зупинятися на Україні. Саме тому ми - як Європа та НАТО - готуємося", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявляв, що Україна вже здобула головну перемогу у війні, оскільки Росії не вдалося реалізувати свій початковий план вторгнення.

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Володимир Путін Російська Федерація Італія Війна в Україні
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