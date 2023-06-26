Міністр оборони Британії про Storm Shadow: значно вплинули на перебіг війни в Україні

За словами глави Міноборони Британії, Storm Shadow "значно вплинули" на перебіг війни.

При цьому Воллес наголосив, що таке озброєння було "майже безпомилковим" під час атак на російську логістику.

Storm Shadow для України

Нагадаємо, 11 травня Воллес заявив, що його країна передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які можуть бити по цілях на відстані понад 250 кілометрів. Їхній запуск здійснюється за допомогою авіації.

Вже за тиждень міністр оборони Британії розповів, що бійці ЗСУ почали використовувати такі ракети для знищення росіян.

Після заяв про постачання подібного озброєння дедалі частіше з'являється інформація про удари по об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях.