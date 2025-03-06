Міністр оборони Британії у США попросить відновити допомогу Україні, - FT

За даними видання, план містить угоду про постачання корисних копалин між Вашингтоном і Києвом, про готовність підписати яку заявив президент України Володимир Зеленський. Велика Британія і Франція розглядають це як перший етап плану, який вони сподіваються запропонувати президенту США Дональду Трампу.

Зеленський також схвалив французький план, який британські чиновники називають "поетапними" зусиллями з припинення війни - починаючи з перемир'я для припинення морських і повітряних атак, що зрештою призведе до розгортання європейських військ для забезпечення повного припинення вогню.

Гілі спробує переконати Гегсета, що США необхідно буде надати військову "підтримку" європейським силам, якщо вони хочуть стримати подальшу російську агресію - те, що Трамп досі відмовлявся робити. "Це робота в процесі", - визнав один британський чиновник зі стриманістю.

Гілі також закличе американців відновити призупинену військову допомогу Україні в рамках зусиль із забезпечення того, щоб Зеленський перебував у "найсильнішій позиції" на мирних переговорах із Москвою.

Предмет переговорів

Пропозиція про припинення вогню, складена в Лондоні, Парижі та Києві, стане центральним елементом обговорень між Гілі та Гегсетом, які також включатимуть необхідність зміцнення зв'язків між партнерами по НАТО після кількох напружених днів для альянсу.

Напередодні візиту Гілі британські офіційні особи підтвердили, що, хоча остаточні деталі плану ще не узгоджені, "параметри вже визначені". Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що офіційно представлять план Трампу. Даунінг-стріт відмовилася коментувати, коли британський прем'єр може повернутися до Вашингтона для переговорів.

Британські міністри приватно висловили полегшення, оскільки звернення Трампа до Конгресу було більш примирливим щодо України, ніж передбачали деякі офіційні особи.

Президент США заявив, що отримав "важливий лист" від Зеленського, який сигналізує про його готовність вести переговори про мирну угоду з Москвою і підписати угоду про мінерали зі США. Це сталося після палкої суперечки між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі провів телефонну розмову зі своїми колегами з групи Веймар+, яку було створено минулого місяця у відповідь на зміну політики США щодо війни в Україні, і до якої входять Франція, Німеччина, Польща, Іспанія, Італія та ЄС, а також Велика Британія.

Міністри закордонних справ підтвердили свою прихильність Україні та обговорили варіанти економічної підтримки, повідомляють люди, знайомі з розмовою. Вони з нетерпінням чекають на саміт ЄС 6 березня, на який Стармер не був запрошений, незважаючи на те, що він зібрав європейських лідерів у Лондоні минулими вихідними.

Британські чиновники усвідомлюють, що адміністрація США пильно стежить за тим, що уряд Великої Британії говорить про Україну, зокрема в соціальних мережах.

Напередодні зустрічі Гілі з Гегсетом міністр оборони Великої Британії наполягав на тому, що англо-американські відносини "такі ж міцні, як і завжди" і "підкреслюються спільною прихильністю до свободи і демократії".

Він повторив заклики до Великої Британії та Європи "ще більше активізуватися, щоб узяти на себе більше відповідальності за нашу безпеку, і ми це робимо". Він додав: "Перед обличчям зростаючих глобальних загроз ми зміцнюємо наші зв'язки як союзники по НАТО, зміцнюючи нашу національну безпеку та економічну безпеку".

Гілі та Гегсет вперше зустрілися минулого місяця, коли Велика Британія скликала в Брюсселі Контактну групу з оборони України з 50 країн, яка координує військову підтримку Києва.