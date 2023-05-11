Міністр оборони Британії підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow

"Сьогодні я можу підтвердити, що Великобританія безоплатно передає Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow - це ракети великої дальності, призначені лише для високоточних ударів", - сказав він депутатам у Палаті громад.

За його словами, Storm Shadow доповнять вже подаровані системи великої дальності, у тому числі ракети HIMARS та Harpoon, а також власну крилату ракету України "Нептун" та засоби більшої дальності, передані іншими країнами.

"Україна має право захищатися. Використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили, що перебувають на суверенній території України", - додав він.

Раніше CNN повідомило, що Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал перед контрнаступом.

Storm Shadow - це ракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Дальністю її стрілянини понад 250 км - це трохи менше від дальності американських ракетних систем класу "земля-земля" ATACMS, про які Україна давно просила.