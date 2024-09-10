Міністр молоді та спорту оцінив результат України на Олімпіаді-2024

Збірна України завершила Олімпіаду-2024 на 22-й позиції загального заліку команд. Українські спортсмени загалом здобули 12 нагород. "Золото" завоювали четвірка фехтувальниць-шаблісток (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.

"Цей результат є не просто спортивним досягненням, а свідченням того, що навіть за найскладніших обставин війни ми демонструємо усьому світу українську волю до перемоги. 12 медалей, зокрема й три золоті, – це результат титанічної праці наших спортсменів і тренерів, які готувалися до змагань у надзвичайно важких умовах. Це найкращий результат за золотими медалями за останні 12 років", – зазначив Бідний.

Фото: Ірина Коляденко (НОК України)

Кожна олімпійська нагорода, за переконанням міністра, і результат багаторічної праці, і символ незламності українців. Він навів приклад борчині Ірини Коляденко, яка подолала шлях до медалі через жахливі реалії війни.

"Коли почалося вторгнення, Ірина перебувала на олімпійській базі в Кончі-Заспі, де команда готувалася до міжнародного турніру. Після повернення до рідного Ірпеня її дім був знищений російським танком і вона кілька тижнів ховалась у підвалі. Але вона продовжила тренування, здобула ліцензію на участь в Олімпіаді та завоювала срібну медаль", – розповів Бідний.

Підсумковий результат збірної України на Олімпійських іграх цьогоріч став найкращим з часів Лондона-2012. На Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро вітчизняні атлети здобули 11 медалей, а в Токіо-2021 завоювали лише одне "золото" (19 загалом).