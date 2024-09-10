UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міністр молоді та спорту оцінив результат України на Олімпіаді-2024

Фото: Жіноча збірна з фехтування на шаблях здобула для України перше "золото" Парижа-2024 (x.com/FIE_fencing)
Автор: Андрій Костенко

Підсумковий результат вітчизняних атлетів на Олімпійських іграх у Парижі слід оцінювати в контексті тривалої війни Росії проти України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів очільник Міністерства молоді і спорту України Матвій Бідний.

Збірна України завершила Олімпіаду-2024 на 22-й позиції загального заліку команд. Українські спортсмени загалом здобули 12 нагород. "Золото" завоювали четвірка фехтувальниць-шаблісток (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.

"Цей результат є не просто спортивним досягненням, а свідченням того, що навіть за найскладніших обставин війни ми демонструємо усьому світу українську волю до перемоги. 12 медалей, зокрема й три золоті, – це результат титанічної праці наших спортсменів і тренерів, які готувалися до змагань у надзвичайно важких умовах. Це найкращий результат за золотими медалями за останні 12 років", – зазначив Бідний.

 

Фото: Ірина Коляденко (НОК України)

 

Кожна олімпійська нагорода, за переконанням міністра, і результат багаторічної праці, і символ незламності українців. Він навів приклад борчині Ірини Коляденко, яка подолала шлях до медалі через жахливі реалії війни.

"Коли почалося вторгнення, Ірина перебувала на олімпійській базі в Кончі-Заспі, де команда готувалася до міжнародного турніру. Після повернення до рідного Ірпеня її дім був знищений російським танком і вона кілька тижнів ховалась у підвалі. Але вона продовжила тренування, здобула ліцензію на участь в Олімпіаді та завоювала срібну медаль", – розповів Бідний.

Підсумковий результат збірної України на Олімпійських іграх цьогоріч став найкращим з часів Лондона-2012. На Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро вітчизняні атлети здобули 11 медалей, а в Токіо-2021 завоювали лише одне "золото" (19 загалом).

До слова, міністр Бідний оцінив імовірність проведення Олімпіади в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024Матвій БіднийМіністерство молоді та спорту