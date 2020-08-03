Министр иностранных дел Молдовы завтра посетит Украину

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля завтра посетит Украину. В рамках визита у него запланирована встреча с украинским коллегой.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что 4 августа Цуля посетит Украину с рабочим визитом, во время которого встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Главы МИД скоординируют взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, включая взаимодействием в международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совете Европы и др.", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудят укрепление региональной безопасности, увеличение объемов двусторонней торговли, упрощение процедур пересечения государственной границы гражданами обеих стран. По итогам встречи, главы внешнеполитических ведомств Украины и Молдовы сделают заявления для прессы.

Напомним, ранее в материале "Скрытая угроза: почему российские войска не уходят из Приднестровья" РБК-Украина писало, что Украина и Молдова требуют переформатирования миссии российских миротворцев в регионе.