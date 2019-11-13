Министр иностранных дел Австрии посетит Украину

Фото: Александр Шалленберг (vienna.at)

14 ноября состоятся переговоры между Вадимом Пристайко и Александром Шалленбергом

Украину 13-14 ноября с официальный рабочим визитом посетит Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александр Шалленберг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, 14 ноября в МИД Украины состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины Вадима Пристайко и Австрии Александра Шалленберг.

Предполагается, что дипломаты обсуждят актуальные вопросы широкого спектра двусторонних отношений, а также взаимодействия двух государств в рамках международных организаций.

Напомним, в начале сентября президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Австрии, Голландии и Великобритании.

Кроме того, в Австрии 29 сентября прошли досрочные парламентские выборы. По данным экзит-полов, лидер - Австрийская народная партия - набрала на досрочных выборах 37% голосов.

Позже стало известно, что на досрочных парламентских выборах победила консервативная Австрийская народная партия во главе бывшим канцлером Себастьяном Курцем, набрав 38,4% голосов.