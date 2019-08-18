Министр финансов Аргентины подал в отставку из-за обвала курса песо

Глава Министерства финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку с занимаемого поста на фоне резкой девальвации национальной валюты - песо. Письмо-обращение об увольнении он направил президенту страны Маурисио Макри, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TN.

В письме Духовны в том числе заявил, что для него было честью работать в правительстве Аргентины при президентстве Макри и выразил уверенность в необходимости обновления правительства.

"Я убежден, что, с учетом обстоятельств, правительство, которым вы руководите, нуждается в значительном обновлении в экономической сфере", - говорится в письма.

По информации телеканала, после получения письма президент Аргентины вызвал к себе министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу и предложил ему занять пост главы Минфина, на что Лакунсу дал положительный ответ.

Также отмечается, что, по словам источников, в течение этой недели Духовны по крайней мере два раза просил Макри отправить его в отставку, но президент принял это решение только в субботу, 17 августа.

Напомним, 17 августа стало известно, что Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени, что увеличило вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации.