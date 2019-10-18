Министр энергетики США не связывает свою отставку с Украиной

Фото: Рик Перри (из открытых источников)

Перри собирается вернуться в Техас

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что его отставка не имеет отношения к скандалу, связанного с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Перри также добавил, что пока не знает, будет ли сотрудничать с расследованием относительно возможного импичмента президенту США Дональда Трампа, которое ведут демократы в Палате представителей.

"Это не имеет никакого отношения к Украине", - сказал министр энергетики США, добавив, что он собирается вернуться в Техас, где его ждет реализация другого проекта.

Перри сообщил, что он попросил Трампа сделать июльский звонок Владимиру Зеленскому. Он утверждает, что попросил Трампа поговорить с Зеленским о коррупции и предоставить Украине альтернативу российскому газу в виде поставок из США сжиженного природного газа. Имя Байдена никогда не упоминалось в разговорах, которые Перри вел с Зеленским или представителями Белого дома, добавил министр.

Перри также заявил, что он не видит никакой проблемы в консультациях по поводу Украины с Руди Джулиани, личным юристом Трампа.

Ранее сообщалось, что министр энергетики США Рик Перри заявил, что подает в отставку после начала процедуры импичмента Дональду Трампу. На своей должности Перри останется до конца года.

Как известно, в мае 2019 года Белый дом передал полномочия в проведении политики США по Украине спецпредставителю США Курту Волкеру, министру энергетики Рика Перри и послу США при Евросоюзе Гордону Сонленду.