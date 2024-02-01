Міністр енергетики розповів, навіщо була скасована заборона на відключення світла боржникам

Скасування мораторію на відключення боржників за електроенергію було необхідним для встановлення справедливості між споживачами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.
"Умовна ключова ідея взагалі скасування того мораторію - справедливість. Не справедливо, коли ділянки або частина країни, яка наближена до війни платить краще ніж частина країни, яка там наближена. Давайте скажемо так, або немає такого системного впливу бойових дій", - сказав він.
Міністр пояснив, що одразу всім боржникам відключати світло не будуть. Водночас якщо, умовно, буде несправедливий розрахунок за спожиту електроенергію – необхідно звернутись до свого обленерго для уточнення цифр у платіжці.
Також люди мають можливість звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зі скаргами на відповідну ситуацію.
"Це нормальна процедура і в принципі я закликаю всіх, хто потрапляє в таку ситуацію, користуватися такими процедурами», - наголосив він.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що від розрахунків за світло залежить швидкість відновлення енергосистеми.
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