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Міністр енергетики розповів, навіщо була скасована заборона на відключення світла боржникам

Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлія Бойко

Скасування мораторію на відключення боржників за електроенергію було необхідним для встановлення справедливості між споживачами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Умовна ключова ідея взагалі скасування того мораторію - справедливість. Не справедливо, коли ділянки або частина країни, яка наближена до війни платить краще ніж частина країни, яка там наближена. Давайте скажемо так, або немає такого системного впливу бойових дій", - сказав він.

Міністр пояснив, що одразу всім боржникам відключати світло не будуть. Водночас якщо, умовно, буде несправедливий розрахунок за спожиту електроенергію – необхідно звернутись до свого обленерго для уточнення цифр у платіжці.

Також люди мають можливість звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зі скаргами на відповідну ситуацію.

"Це нормальна процедура і в принципі я закликаю всіх, хто потрапляє в таку ситуацію, користуватися такими процедурами», - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що від розрахунків за світло залежить швидкість відновлення енергосистеми.

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