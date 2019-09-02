ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий не исключает реорганизацию ведомства

Новости » Политика    02.09.2019 - 15:17
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий не исключает реорганизацию ведомства
Фото: Оксана Коляда (facebook.com Оксана Гаврилюк)

Накануне прошла встреча с Гончаруком, Колядой и группой ветеранов

Глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что не исключает реорганизацию ведомства. Об этом она сообщила после совещания президента Володимира Зеленского с руководством Верховной рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, решение премьер-министра Алексея Гончарука относительно объединения двух министерств по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц было неожиданным.

"Такое решение было принято премьер-министром, оно было для меня неожиданным, потому что меня делегировала исключительно на должность министра по делам ветеранов ветеранская общественность. Это для меня огромная ответственность", - заявила она.

По словам Коляды, вчера она с группой ветеранов провела встречу с премьер-министром.

"Мы проговорили все проблемные вопросы целевых аудиторий, которые разные, и политики должны быть сформированы также разные. Сейчас ищем решение - то ли распределение функций, то ли переформатирование министерства", - заявила она.

Кроме того. министр сообщила, что сейчас по этому поводу ведутся консультации между Министерством финансов, Министерством юстиции, Кабинетом министров и Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны. Реестр поручено создать Министерству по вопросам финансов.

Отметим, 29 августа на заседании Верховная рада утвердила новый состав Кабинета министров. Состав нового правительства поддержал 281 народный депутат.

В СНБО предлагают монетизировать льготы ветеранам В Украине запустят Единый госреестр ветеранов войны
Новости Украины политикаветераны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь