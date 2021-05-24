Министр агрополитики анонсировал санкции СНБО к "земельным махинаторам"

"По земельным махинаторам, по тем людям, которые, собственно, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, через санкционный механизм Совета национальной безопасности и обороны, через соответствующую подготовку всех соответствующих материалов, мы предоставим соответствующие данные для того, чтобы по отношению к таким людям были применены санкции, и чтобы приостановить те процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель", - заявил Лещенко.

Министр также отметил, что необходимо дать ответ на вопрос обществу, почему часть украинцев получили право на приватизацию, а другая - не получила.

"Мы видим эту философию через режим специального налогообложения по отношению к субъектам, которые воспользовались правом бесплатной приватизации", - сказал он.

Лещенко также заявил, что часть земли была получена незаконным способом.

"Мы на сегодня отрабатываем тех должностных лиц и граждан, которые злоупотребляли этим правом, и они будут нести юридическую ответственность. Потому что сроков давности по таким правонарушениям нет", - сообщил министр.