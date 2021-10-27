UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Министерстве спорта вручили награды специалистам киевского футбола

Автор: Артем Горовенко

Министерство молодежи и спорта Украины вручило государственные награды и ведомственные знаки отличия футбольному активу города по случаю 110-годовщины киевского футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Ассоциации футбола г. Киева.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, вручая государственные награды, выразил уверенность в том, что новое поколение футбольной семьи города Киева и в дальнейшем будет достойно представлять футбол столицы Украины как во всеукраинских, так и международных соревнованиях.

Он также отметил, что более 120 специалистов киевского футбола наградами государственных и местных органов власти, общественных организаций - это признание их вклада и в целом Ассоциации футбола города Киева в развитие отечественного футбола.

Участников собрания также поздравили и вручили ведомственные награды председатель Киевского отделения НОК Украины в г. Киеве Павел Костенко, первый проректор КНУФВС Мирослав Дутчак, председатель ЦР ФСО "Динамо" Виктор Корж и исполняющий обязанности начальника Управления по физическому воспитанию и спорту Минобороны Украины Григорий Сухорада.

Вручение наград специалистам киевского футбола (фото: ffk.kiev.ua)

Полный перечень наград представлено на сайте ассоциации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство молодежи и спортаФутбол