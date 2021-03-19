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В МОН объяснили отмену итоговой аттестации для 4 и 9 классов

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 15:07
В МОН объяснили отмену итоговой аттестации для 4 и 9 классов Фото: проведение ГИА (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В этом году для учащихся 4 и 9 классов отменили прохождение государственной итоговой аттестации. Такое решение было принято, чтобы поставить в равные условия всех школьников.

Об этом заявил глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

По словам министра, ГИА для 4 и 9 классов в этом году отменили в для того, чтобы поставить в равные условия детей, которые не смогли посещать школы из-за попадания их регионов "красную" карантинную зону из-за пандемии коронавируса. Поэтому итоговые оценки в конце года ученикам выставят без прохождения итоговой аттестации.

Он также опроверг мнение о том, что 72% участников учебного процесса считают дистанционное обучение провальным, хотя недостатки у такой формы обучения все же есть. Государственная служба ежеквартально мониторит качество дистанционного обучения в Украине.

"Есть люди, которые не воспринимают дистанционное образование, но Министерство образования, и профильный комитет никогда не ставили на одну ступень результаты дистанционной и очной формы обучения", - говорит Шкарлет.

Напомним, в Украине отменили итоговую аттестацию в этом году для 4 и 9 классов. Такой указ подписали в Министерстве образования и науки.

Также мы сообщали, что весенние каникулы во многих школах начались раньше, чем запланировали.

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