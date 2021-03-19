ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МОН пояснили скасування підсумкової атестації для 4 та 9 класів

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 15:07
У МОН пояснили скасування підсумкової атестації для 4 та 9 класів Фото: проведення ДПА (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У цьому році для учнів 4 та 9 класів скасували проходження державної підсумкової атестації. Таке рішення було прийнято, щоб поставити в рівні умови всіх школярів.

Про це заявив глава Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет в ході години запитань до уряду у Верховній раді.

За словами міністра, ДПА для 4 та 9 класів у цьому році скасували для того, щоб поставити в рівні умови дітей, які не змогли відвідувати школи через потрапляння їх регіонів "червону" карантинну зону через пандемію коронавірусу. Тому підсумкові оцінки в кінці року учням виставлять без проходження підсумкової атестації.

Він також спростував думку про те, що 72% учасників навчального процесу вважають дистанційне навчання провальним, хоча недоліки такої форми навчання все ж є. Державна служба щоквартально проводить моніторинг якості дистанційного навчання в Україні.

"Є люди, які не сприймають дистанційну освіту, але Міністерство освіти і профільний комітет ніколи не ставили на один щабель результати дистанційної та очної форми навчання", - говорить Шкарлет.

Нагадаємо, в Україні скасували підсумкову атестацію в цьому році для 4 та 9 класів. Такий указ підписали в Міністерстві освіти та науки.

Також ми повідомляли, що весняні канікули у багатьох школах почалися раніше, ніж планували.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство школа
NEWS
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні