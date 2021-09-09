Мининфраструктуры займется развитием курортов и туризма в рамках "Большой стройки"

Полномочия по формированию государственной политики в области туризма переходят в Мининфраструктуры от Министерства культуры и информационной политики.

"Мининфраструктуры возвращает в свою зону ответственности вопросы развития туризма и курортов в Украине. Сегодняшнее решение - не спонтанное. Есть огромный массив работы, которые уже проделала команда ГАРТ в сотрудничестве с Минкультом: это проект "Путешествуй Украиной", активное продвижение бренда государства на национальном и международном уровнях, а также, впервые за долгие годы туризм в Украине получил реальное финансирование и видение развития", - прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, Мининфраструктуры сосредоточится на создании условий для развития туристического сектора, важной составляющей которых будет формирование качественной инфраструктуры существующих и будущих туристических объектов в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Наша команда уже долгое время системно сотрудничает с Минкультом. Дороги к туристическим магнитам, новая навигация, развитие водных туристических маршрутов - яркое свидетельство этому", - отметил министр.

В 2011 году функции формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и деятельности курортов уже были среди полномочий Министерства инфраструктуры Украины, однако, в 2015 году эти функции были переданы Министерству экономического развития и торговли Украины.