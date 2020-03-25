В Мининфраструктуры рассказали о ценах на спецрейсы для украинцев

Если самолет идет пустой в одну сторону, то себестоимость рейса с пассажирами назад для авиакомпании значительно увеличивается. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена спасения: сколько украинцы заплатили за эвакуацию домой".

Если при нормальных обстоятельствах авиакомпании отправляют самолет, заполненный в обе стороны, то сейчас в одну сторону они отправляют пустые самолеты. И это влияет на стоимость тарифа для всех.

Авиакомпании сейчас должны компенсировать людям билеты за те рейсы, которые были отменены с 17 марта и отправляют за людьми пустые самолеты. В Мининфраструктуры отметили, что сейчас пассажиры фактически платят только за свой перелет, а затраты за ту часть пути, когда самолет идет пустым, чтобы их забрать, берет на себя авиакомпания.

Министерство инфраструктуры сейчас работает над механизмами, каким образом могли бы поддержать авиакомпании в сложившейся ситуации. На сегодня никаких платежей из резервного фонда авиакомпаниям не осуществлялось, исключение - рейс, который эвакуировал украинцев из Уханя.

"Мы понимаем недовольство людей, и сожалеем о причиненных неудобствах и затратах, но необходимо учитывать, что пандемия - явление мирового масштаба, поэтому легких и комфортных решений в такой ситуации практически не бывает. Наша цель - обеспечить возврат украинцев, и авиакомпании на сегодня делают все возможное, неся убытки, чтоб люди возвращались", - прокомментировали в Министерстве инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 25 марта в Украину из Стамбула вылетели еще 430 украинцев, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.