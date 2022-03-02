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В Мининфраструктуры рассказали о ситуации с логистикой и потерях государства-оккупанта

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Среда 02 марта 2022 10:44
В Мининфраструктуры рассказали о ситуации с логистикой и потерях государства-оккупанта Фото: в МИУ рассказали о ситуации с логистикой и потерях государства-оккупанта (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украина получила возможность по упрощенной процедуре организовывать логистику гуманитарной и военно-технической помощи из стран ЕС. Польша, Болгария, Грузия, Румыния, Турция уже подтвердили готовность пропускать украинские транспортные средства без международных разрешений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство в Telegram-канале.

"Мы договорились с пограничниками о том, чтобы водителей грузовиков, которые будут доставлять помощь для Украины, пропускали через государственную границу. Все водители грузовиков, которые хотят помочь стране, смело могут это делать", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он также сообщил, что "Укрзализныця" осуществляет эвакуационные рейсы из горячих точек до крупных транспортных хабов, откуда можно добраться до границы с нашими западными партнерами.

"В частности, запустили дизель-поезда по маршруту Львов-Ковель-Ягодин-Холм. Вся актуальная информация о рейсах доступна на медиаресурсам Мининфраструктуры и "Укрзализныци". Призываю ориентироваться исключительно на нее. Напомню украинцам, что мы договорились с Польшей, Германией, Словакией, Чехией, Австрией о бесплатном проезде украинских беженцев рейсами собственных железных дорог", - отметил Кубраков.

Между тем "Укравтодор" работает над формированием "зеленых коридоров" для движения грузов, эвакуации людей и одновременного препятствования врагу. Укрпочта с каждым днем возобновляет работу и готовится к выплатам пенсий 5 марта.

"Также сегодня ночью первая после войны машина Укрпочты пересекла границу и уже в Польше. До конца недели планируем возобновить экспорт настолько, насколько это возможно. Возобновляем и магистральные маршруты (в тестовом режиме), которые будут связывать Восток и Запад. Если все будет хорошо, эти коридоры будем распространять", - добавил министр.

Параллельно продолжается затягивание санкционной удавки для оккупанта. Самый болезненный удар нанесен по авиатранспортной системе: весь европейский и североамериканский воздушные пространства закрыты, Украина работает над тем, чтобы европейские лизинговые и страховые компании прекратили сотрудничество с авиакомпаниями оккупанта.

"Не менее важным санкционным направлением является блокирование российского судоходства. Это напрямую бьет по импортным и экспортным возможностям оккупанта. Как следствие - валютной выручке. В конце концов это будет еще одним мощным ударом по экономике России", - говорит Кубраков.

По состоянию на сейчас порты для российский судов закрыла Великобритания, а датская Maersk и порты Бельгии не обслуживают российские грузы.

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