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В Мінінфраструктури розказали про ситуацію з логістикою і втрати держави-окупанта

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Середа 02 березня 2022 10:44
В Мінінфраструктури розказали про ситуацію з логістикою і втрати держави-окупанта Фото: в МІУ розказали про ситуацію з логістикою і втрати держави-окупанта (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Україна отримала можливість за спрощеною процедурою організовувати логістику гуманітарної та військово-технічної допомоги з країн ЄС. Польща, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина вже підтвердили готовність пропускати українські транспортні засоби без міжнародних дозволів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство у Telegram-каналі.

"Ми домовились з прикордонниками про те, щоб водіїв вантажівок, які доставлятимуть допомогу для України, пропускали через державний кордон. Всі водії вантажівок, які хочуть допомогти країні, сміливо можуть це робити", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він також повідомив, що "Укрзалізниця" здійснює евакуаційні рейси з гарячих точок до великих транспортних хабів, звідки можна дістатись кордону з нашими західними партнерами.

"Зокрема, запустили дизель-поїзди за маршрутом Львів - Ковель - Ягодин - Холм. Уся актуальна інформація щодо рейсів доступна на медіаресурсах Мінінфраструктури та "Укрзалізниці". Закликаю орієнтуватись виключно на неї. Нагадаю українцям, що ми домовились із Польщею, Німеччиною, Словаччиною, Чехією, Австрією про безоплатний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць", - зазначив Кубраков.

Тим часом "Укравтодор" працює над формуванням "зелених коридорів" для руху вантажів, евакуації людей та одночасного перешкоджання ворогу. Укрпошта з кожним днем відновлює роботу і готується до виплат пенсій 5 березня.

"Також сьогодні вночі перша після війни автівка Укрпошти перетнула кордон і вже в Польщі. До кінця тижня плануємо поновити експорт настільки, наскільки це можливо. Поновлюємо і магістральні маршрути (в тестовому режимі), які будуть зв’язувати схід та захід. Якщо все буде добре, ці коридори будемо поширювати", - додав міністр.

Паралельно триває затягування санкційного зашморга для окупанта. Найболючіший удар завдано по авіатранспортній системі: увесь європейський та північноамериканський повітряні простори закриті, Україна працює над тим, щоб європейські лізингові та страхові компанії припинили співпрацю з авіакомпаніями окупанта.

"Не менш важливим санкційним напрямом є блокування російського судноплавства. Це напряму б’є по імпортних і експортних можливостях окупанта. Як наслідок - валютному виторгу. Зрештою це буде ще одним потужним ударом по економіці Росії", - каже Кубраков.

Станом на зараз порти для російський суден закрила Великобританія, а данська Maersk і порти Бельгії не обслуговують російські вантажі.

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