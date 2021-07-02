Мининфраструктуры презентовало план облегчения жизни для моряков: уже есть результаты

Так, по его словам, министерство внедряет прозрачное тестирование. С 24 июня на официальном сайте Морской администрации публикуются варианты ответов на вопросы тестирования, моряки получают зафиксированные результаты своих ответов. Сейчас принимаются и обрабатываются замечания и предложения от моряков. В планах - разработка учебного пособия для подготовки к тестированию.

Также отменяется обязательная периодическая аттестация моряков. Соответствующие изменения Кодекса торгового мореплавания Украины предусмотрены законопроектом №3944, который Верховная рада приняла 1 июля.

Кроме того, правительство планирует запустить норвежскую систему тестирования Crew Evaluation System (CES) 6.0, экспериментальный проект стартует 1 сентября. Кабинет министров уже принял соответствующее постановление и утвердил порядок реализации проекта.

Изменения коснутся и кадровой политики: сейчас продолжается конкурс на определение главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины, а предыдущий и.о. главы Морской администрации подал в отставку.

Касательно внедрения цифровых изменений, Мининфрастуры совместно с Минцифры и TAPAS Project начали проект "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах", результатом которого станет создание прозрачного сервиса для моряков на базе Единого портала государственных услуг "Дія".

К тому же, планируется взятие Электронного кабинета моряка от МорАда на баланс Министерства инфраструктуры Украины: сейчас проводится аудит IТ-продуктов Морской администрации.