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Мининфраструктуры отменило плату за бронирование международных перевозок

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Киев, Четверг 07 октября 2021 16:24
Мининфраструктуры отменило плату за бронирование международных перевозок Фото: Мининфраструктуры отменило плату за бронирование международных перевозок (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Два месяца назад Министерство инфраструктуры отменило платное бронирование при пересечении государственной границы. На смену этой практике пришла цифровизованная выдача разрешений, уже позволило перевозчикам сэкономить миллионы гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема.

"Два месяца назад каждый украинский перевозчик, который хотел пересечь государственную границу, вынужден был платить 50 грн за бронирование разрешения на международные перевозки. Разрешения - это такие специальные бланки, которые выдаются правительствами других стран и дают право на пересечение границы", - рассказал он.

Так, за бронирование каждого такого разрешения с перевозчика взимали 50 грн. Таким образом с рынка было взыскано более 60 млн грн. Такая практика вызвала недовольство перевозчиков, а работники министерства и уже уволенное руководство Укртрансбезпеки не могли обосновать ее существование, отметил Найем.

"В конце концов, мы решили внедрить новую систему автоматизированной выдачи разрешений и отменить искусственную плату непонятно за что. И началось. Нам говорили, что это аматорство и мы некомпетентны. Что нельзя вестись на прихоти перевозчиков. Что система не заработает. И вообще "теперь все развалится". Мы внимательно послушали, но сделали, как считали нужным. И вот уже два месяца бронирование разрешений стоит 0 грн 0 копеек", - сообщил замруководителя Мининфраструктуры.

Вместе с отменой платы за бронирование была запущена новая система выдачи разрешений ШЛЯХ. За два месяца работы системы 5 371 перевозчиков смогли воспользоваться этой услугой, 27 345 транспортных средств получили разрешения, было выдано 113 тыс. заказов, а перевозчики за счет отмены платы за бронирование сэкономили 7 млн 308 тыс. грн.

"Это уже реальность. И это именно та система ШЛЯХ, которая должна бы провалиться, развалиться и вообще была неправильной", - отметил Найем.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало полную перезагрузку Государственной службы безопасности на транспорте (Укртрансбезпеки).

В частности, в рамках реформы планируется обустроить автоматическими средствами фиксации габаритно-весовых нарушений все ключевые маршруты, которые восстанавливаются по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", чтобы уберечь их от разрушения.

Как ранее заявил президент Зеленский, в этом году инфраструктурная программа охватит 6,5 тыс. км дорог.

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