Мінінфраструктури скасувало плату за бронювання міжнародних перевезень

Два місяці тому Міністерство інфраструктури скасувало платне бронювання при перетині державного кордону. На зміну цій практиці прийшла цифровізована видача дозволів, що вже дозволило перевізникам зекономити мільйони гривень.

"Два місяці тому кожен український перевізник, який хотів перетнути державний кордон, змушений був платити 50 грн за бронювання дозволу на міжнародні перевезення. Дозволи - це такі спеціальні бланки, які видаються урядами інших країн і дають право на перетин кордону", - розповів він.

Так, за бронювання кожного такого дозволу з перевізника стягували 50 грн. Таким чином з ринку було стягнуто більше 60 млн грн. Така практика викликала незадоволення перевізників, а працівники міністерства та уже звільнене керівництво Укртрансбезпеки не могли обґрунтувати її існування, зазначив Найєм.

"Зрештою ми вирішили впровадити нову систему автоматизованої видачі дозволів та скасувати штучну плату незрозуміло за що. І почалось. Нам казали, що це аматорство і ми некомпетентні. Що не можна вестись на забаганки перевізників. Що система не запрацює. І взагалі "тепер все розвалиться". Ми уважно послухали, але зробили як вважали за потрібне. І от вже два місяці бронювання дозволів коштує 0 грн 0 копійок", - повідомив заступник керівника Мінінфраструктури.

Разом із скасування плати за бронювання було запущено нову систему видачі дозволів ШЛЯХ. За два місяці роботи системи 5 371 перевізників змогли скористатись цією послугою, 27 345 транспортних засобів отримали дозволи, було видано 113 тис. замовлень, а перевізники за рахунок скасування плати за бронювання зекономили 7 млн 308 тис. грн.

"Це вже реальність. І це саме та система ШЛЯХ, яка мала б провалитись, розвалитись і взагалі була неправильною", - наголосив Найєм.