UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мининфраструктуры начали планировать восстановление Тростянца

Фото: Александр Кубраков (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Артем Горовенко

В Министерстве инфраструктуры Украины начали считать убытки, нанесенные российскими оккупантами в Тростянце, и планируют восстановление недавно освобожденного города.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Facebook.

"Посетили освобожденный Тростянец. Месяц город занимали российские оккупанты. Несчитанные смерти, разрушенные площади и дома", - написал Кубраков.

Министр напомнил, что Вооруженные силы Украины полностью освободили город несколько дней назад, но еще продолжают работу саперы и ГСЧС.

"Считаем убытки, планируем восстановление. Договорились, что восстановление полностью разрушенной привокзальной площади на себя возьмет Укрзализныця", - сказал глава Министерства инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУАлександр Кубраков