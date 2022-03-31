В Мининфраструктуры начали планировать восстановление Тростянца

В Министерстве инфраструктуры Украины начали считать убытки, нанесенные российскими оккупантами в Тростянце, и планируют восстановление недавно освобожденного города.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Facebook .

"Посетили освобожденный Тростянец. Месяц город занимали российские оккупанты. Несчитанные смерти, разрушенные площади и дома", - написал Кубраков.

Министр напомнил, что Вооруженные силы Украины полностью освободили город несколько дней назад, но еще продолжают работу саперы и ГСЧС.

"Считаем убытки, планируем восстановление. Договорились, что восстановление полностью разрушенной привокзальной площади на себя возьмет Укрзализныця", - сказал глава Министерства инфраструктуры.