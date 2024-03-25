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Мінінфраструктури обговорило з airBaltiс повернення в Україну

Ілюстративне фото: Україна обговорює з airBaltiс повернення на ринок (flickr by Andrey Salikov)
Автор: Іван Носальський

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України зустрілася із представниками латвійської авіакомпанії airBaltic. Однією з тем обговорень стало повернення компанії на український ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Як зазначили у відомстві, під час зустрічі сторони обговорили підтримку українських аеропортів під час війни, а також стратегічні плани AirBaltic щодо повернення на український ринок після відкриття повітряного простору для цивільних польотів.

Віце-прем'єр Олександр Кубраков зазначив, що з 2019 року компанія airBaltic перевезла з аеропортів "Бориспіль" та "Львів" понад 300 тисяч пасажирів. При цьому літак компанії останнім залишив "Бориспіль" перед закриттям повітряного простору.

"Сподіваємося, що авіакомпанія також однією з перших повернеться на наш ринок, як тільки це стане безпечно", - додав міністр.

Що відомо про airBaltiс

Компанія AirBaltiс була заснована в 1995 році. Основним акціонером є держава Латвія, яка володіє 97,97% акцій.

AirBaltiс пропонує авіасполучення з більш ніж 70 напрямками в Європі, на Близькому Сході, у північній Африці та на Кавказі. Флот авіакомпанії складається з 47 літаків Airbus A220-300.

Відновлення авіасполучення

Нагадаємо, віце-прем'єр з відновлення - міністр із розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна нещодавно заявляв, що наша країна веде переговори про відновлення авіасполучення з США та Євросоюзом.

За його словами, поки що рано говорити про якісь терміни, наголосив міністр. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення.

Зазначимо, небо України було закрите для цивільних авіаперевезень із початку повномасштабного вторгнення.

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ЛатвіяМІУОлександр Кубраков