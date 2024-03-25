Мінінфраструктури обговорило з airBaltiс повернення в Україну

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України зустрілася із представниками латвійської авіакомпанії airBaltic. Однією з тем обговорень стало повернення компанії на український ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Як зазначили у відомстві, під час зустрічі сторони обговорили підтримку українських аеропортів під час війни, а також стратегічні плани AirBaltic щодо повернення на український ринок після відкриття повітряного простору для цивільних польотів.

Віце-прем'єр Олександр Кубраков зазначив, що з 2019 року компанія airBaltic перевезла з аеропортів "Бориспіль" та "Львів" понад 300 тисяч пасажирів. При цьому літак компанії останнім залишив "Бориспіль" перед закриттям повітряного простору.

"Сподіваємося, що авіакомпанія також однією з перших повернеться на наш ринок, як тільки це стане безпечно", - додав міністр.