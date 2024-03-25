Мининфраструктуры обсудило с airBaltiс возвращение в Украину
Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины встретилась с представителями латвийской авиакомпании airBaltic. Одной из тем обсуждений стало возвращение компании на украинский рынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
Как отметили в ведомстве, в ходе встречи стороны обсудили поддержку украинских аэропортов во время войны, а также стратегические планы airBaltic насчет возвращения на украинский рынок после открытие воздушного пространства для гражданских полетов.
Вице-премьер Александр Кубраков отметил, что с 2019 года компания airBaltic перевезла из аэропортов "Борисполь" и "Львов" более 300 тысяч пассажиров. При этом самолет компании последним покинул "Борисполь" перед закрытием воздушного пространства.
"Надеемся, что авиакомпания также одной из первых вернется на наш рынок, как только это станет безопасно", - добавил министр.
Что известно о airBaltiс
Компания airBaltiс была основана в 1995 году. Основным акционером является государство Латвия, которое владеет 97,97% акций.
airBaltiс предлагает авиасообщение с более чем 70 направлениями в Европе, на Ближнем Востоке, в северной Африке и на Кавказе. Флот авиакомпании состоит из 47 самолетов Airbus A220-300.
Возобновление авиасообщения
Напомним, вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК-Украина недавно заявлял, что наша страна ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с США и Евросоюзом.
По его словам, пока рано говорить о каких-то сроках, подчеркнул министр. Но украинская сторона уже передает регуляторам свое видение.
Отметим, небо Украины было закрыто для гражданских авиаперевозок с начала полномасштабного вторжения.
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