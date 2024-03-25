Мининфраструктуры обсудило с airBaltiс возвращение в Украину

Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины встретилась с представителями латвийской авиакомпании airBaltic. Одной из тем обсуждений стало возвращение компании на украинский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отметили в ведомстве, в ходе встречи стороны обсудили поддержку украинских аэропортов во время войны, а также стратегические планы airBaltic насчет возвращения на украинский рынок после открытие воздушного пространства для гражданских полетов.

Вице-премьер Александр Кубраков отметил, что с 2019 года компания airBaltic перевезла из аэропортов "Борисполь" и "Львов" более 300 тысяч пассажиров. При этом самолет компании последним покинул "Борисполь" перед закрытием воздушного пространства.

"Надеемся, что авиакомпания также одной из первых вернется на наш рынок, как только это станет безопасно", - добавил министр.