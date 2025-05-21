Мінімальну зарплату можуть підвищити: які плани уряду на 2026-2028 роки

Замороження соціальних виплат

Кабмін минулого року в бюджетній декларації на 2025-2027 року запропонував заморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року. Від них від яких залежать розміри зарплат та соціальних виплат.

Національний банк України в оновленому макропрогнозі за квітень 2025 року допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року.

НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.

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