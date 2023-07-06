Без мінімального прайс-кепа на електроенергію учасники ринку отримуватимуть збитки, - експерт

Без нижнього цінового обмеження (прайс-кепа, - ред.) виробники електроенергії на балансуючому ринку в певні години доби вимушено працюватимуть зі збитками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення громадської організації "Перша енергетична рада" (ПЕР).

"Прив’язка прайс-кепів на балансуючому ринку (БР) до фактичних цін на РДН (ринку "на добу наперед", - ред.) є хибною практикою. Зокрема, за практично відсутнього мінімального цінового обмеження на РДН, ризики вимушено збиткової роботи виробників електричної енергії на БР в певні періоди доби, зокрема в денні години, суттєво збільшаться", - йдеться в ньому.

В "Першій енергетичній раді" додали, що розширення цінових обмежень на ринку електроенергії - це рух у правильному напрямку. Проте це запізнене рішення, оскільки "дорогоцінний час для повноцінної підготовки до наступного опалювального сезону вже втрачено".

"Сумно, що подальші плани НКРЕКП щодо відходу від ручного керування на ринку електроенергії та виконання зобов’язань України з імплементації норм європейського енергетичного законодавства (вимог щодо цінових обмежень на ринку регламентів ЄС 2019/943, 2015/1222) є невідомими не тільки учасникам ринку, але й самому регулятору", - підсумували в ПЕР.

Нагадаємо, 27 червня НКРЕКП встановила нові граничні ціни на ринку електроенергії, які набувають чинності з 30 червня.

Напередодні керівництво НЕК "Укренерго", "Оператора ринку", народні депутати та представники генеруючих компаній закликали регулятора повністю скасувати штучні обмеження.