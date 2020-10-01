Минимальная зарплата в Польше в 2021 станет в 3 раза выше минимальной зарплаты в Украине

Об этом сообщает правительственный информационный центр (CIR). На сколько повысится ставка для украинцев и готова ли к этому польская экономика?

Ни для кого не секрет, что на польских предприятиях работает большое количество украинцев. И если буквально несколько лет назад трудовые мигранты из Украины соглашались на минимальные условия оплаты в Польше, то сейчас они гораздо более избирательны. Дело в том, что польские работодатели действительно нуждаются в украинских работниках, потому они сами заинтересованы предлагать украинцам взаимовыгодные условия.

Неудивительно, что польское правительство обсуждает проект повышения минимальной зарплаты. Сейчас она составляет 2600 злотых в месяц, 17 злотых в час (брутто). А планируется увеличение до 2800 злотых в месяц и минимум до 18,30 злотых в час (брутто) – это больше на целых 7,7%. В “нетто” (чистая выручка), мы получаем 1960 злотых нетто. То есть, в украинской валюте, минимальная зарплата в Польше будет составлять 14382 грн в месяц, в то время как в Украине средняя зарплата составляет всего 11446 грн в месяц. А разница между минимальной зарплатой в Польше и минимальной зарплатой в Украине будет отличаться больше, чем в три раза: 14382 грн в Польше и 4723 грн в Украине. Все данные предоставлены Государственной службой статистики Украины за сентябрь 2020 года.

Возвращаясь к польской экономике, если такой минимум все-таки утвердят, то он будет составлять больше 53% средней зарплаты по Польше – такого высокого соотношения минималка/средняя зарплата нет ни в одной стране Европы. В малых польских фирмах 64% сотрудников получает минимальную зарплату, в небольших – около 42%. Если минималку поднимут, именно такие компании могут пострадать больше всего.

Еще одно опасение заключается в том, что на данный момент Польша не располагает достаточным количеством проверенных исследований и статистики. Потому сложно просчитать, как поднятие минимальной зарплаты отразится на экономике страны и рынке труда.

Польские экономисты также отмечают, что повышение минимальной заработной платы может грозить польской экономике инфляцией и увеличением количества безработных, в частности, среди приезжих разнорабочих с Украины и других стран.

Почему тогда минимальную зарплату в Польше планируют повышать? В законопроекте говорится о том, что решение поднять зарплату непосредственно связано с крупными проблемами в экономике страны, на которые повлияла пандемия COVID19. “Увеличение минимальной зарплаты положительно повлияет на финансовое состояние домохозяйств, повысит доходы работников, которым нужна защита в период кризиса из-за эпидемии”.

Не будем разбрасываться громкими фразами о том, что польские предприятия “держатся на украинцах”, а взглянем на статистику. В каждой пятой польской компании работают украинцы. Их нанимает около 19% польских фирм, из которых почти половина – это крупные предприятия. Можем ли мы говорить, что польские работодатели нуждаются в украинцах? Однозначно, да.

В Польше существует проблема демографического спада, она создает дефицит кадров на предприятиях. Из-за высокой конкуренции, многие польские фирмы уже давно жалуются, что нанимать украинцев становится все сложнее. Им нужен персонал, поэтому они готовы вкладывать в оплату труда, чтобы бороться с кадровым дефицитом.

Украинцы действительно ценятся польскими работодателями на рынке труда. Потому польские фирмы готовы предлагать им хорошие условия для честной работы, которая будет выгодна обеим сторонам.

А еще одним подтверждением того, что польские предприниматели нуждаются в украинцах, является тот факт, что они хотят даже отменить украинцам 10-дневный карантин по приезду на работу в Польшу. Еще год назад такое положение было сложно даже представить, ведь польские работодатели заявляли, что даже если все украинцы перестанут работать на их предприятиях – не беда. Они говорили о том, что у них работают трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана и других стран, потому даже если украинцы перестанут к ним ездить, больших утрат они от этого не понесут. Это говорилось в том числе для того, чтобы лишний раз не повышать украинцам в Польше зарплату. Сейчас же, ситуация обернулась в обратную сторону, и теперь уже работодатели готовы платить больше, лишь бы у них работали.



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