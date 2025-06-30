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Мінімальна зарплата в Україні зросте: скільки платитимуть у 2026-2028 роках

Фото: Мінімальна зарплата зросте на рівень інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує підняти розмір мінімальної зарплати, яка зараз заморожена на рівні 8000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

Згідно з документом, під час формування видаткової частини держбюджету на 2026-2028 роки буде враховано такі показники:

мінімальної заробітної плати:

  • з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 гривень;
  • з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні;
  • з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 гривень;

посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

  • з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 гривень;
  • з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 гривні;
  •  з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 гривень.

У 2025 році оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року, - 3195 гривень.

Тобто підвищення показників відбудеться з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (на 2026 рік - 108,6%).

 

Замороження соціальних виплат

Кабмін минулого року в бюджетній декларації на 2025-2027 року запропонував заморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року. Від них залежать розміри зарплат та соціальних виплат.

Національний банк України в оновленому макропрогнозі за квітень 2025 року допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року.

НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.

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Мінімальна зарплата