Мінімальна зарплата в Україні зросте: скільки платитимуть у 2026-2028 роках

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує підняти розмір мінімальної зарплати, яка зараз заморожена на рівні 8000 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.
Згідно з документом, під час формування видаткової частини держбюджету на 2026-2028 роки буде враховано такі показники:
мінімальної заробітної плати:
посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
У 2025 році оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року, - 3195 гривень.
Тобто підвищення показників відбудеться з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (на 2026 рік - 108,6%).
Кабмін минулого року в бюджетній декларації на 2025-2027 року запропонував заморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року. Від них залежать розміри зарплат та соціальних виплат.
Національний банк України в оновленому макропрогнозі за квітень 2025 року допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року.
НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.
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