Мінімальна зарплата в Україні зросте: скільки платитимуть у 2026-2028 роках

Згідно з документом, під час формування видаткової частини держбюджету на 2026-2028 роки буде враховано такі показники:

мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 гривень;

з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні;

з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 гривень;

посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 гривень;

з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 гривні;

з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 гривень.

У 2025 році оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року, - 3195 гривень.

Тобто підвищення показників відбудеться з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (на 2026 рік - 108,6%).