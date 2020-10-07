В Минфине назвали сумму выплат по госдолгу до конца года

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

До конца года сохраняется значительная нагрузка на бюджет, связанная с платежами по погашению и обслуживанию государственного долга. Выплаты составляют около 3 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщает пресс-служба Минфин.

"Спад экономики ощутим, а дефицит государственного бюджета, как и плановые выплаты по обслуживанию государственного долга, значительны", - сказал он.

По его словам, продолжение финансового сотрудничества с Европейским союзом является особенно важным в условиях пандемии COVID-19.

Марченко подчеркнул, что украинская сторона благодарна ЕС за предоставление в июне этого года второго транша в рамках 4-й программы макрофинансовой помощи и продолжение такого финансового сотрудничества в рамках оперативно начатой в июле этого года новой "исключительной" программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму 1,2 млрд евро.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ). По данным Минфина, общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов, в том числе 1,69 млрд долларов - погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение сентября 2020 года сократился на 8,7% (на -2 523,01 млн долларов). На 1 октября размер резервов составил 26 525,74 млн долларов.