Мінфін вперше провів обмін облігацій для зменшення пікових виплат

19 лютого 2025 року Міністерство фінансів України вперше провело аукціон з обміну облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), що дозволило відомству зменшити обсяг найближчих пікових виплат за державними цінними паперами.

За умовами аукціону, пропонувалося обміняти облігації із погашенням 26 лютого 2025 року на нові дворічні папери з терміном погашення у січні 2027 року. На аукціоні було подано лише 8 заявок для обміну 407 тисяч облігацій. Всі заявки були задоволені.

За даними інвестиційної компанії ICU, на сьогодні номінальна вартість загального випуску паперів з погашенням 26 лютого становить 41 млрд грн, таким чином, Мінфіну вдалося обміняти лише близько 1% таких облігацій.

В коментарі РБК-Україна старший фінансовий аналітик ICU Тарас Котович повідомив, що ініціатива Мінфіну щодо обміну ОВДП пов’язана з тим, що на міністерство намагається зменшити обсяг пікового погашення облігацій, яке очікується 26 лютого.

«Погашення 26 лютого 2025 року є найбільшим в історії погашенням гривневих ОВДП. Впевнений, що воно викликало занепокоєння у Мінфіну вже давно. Тож і робота над можливістю обмінювати одні папери на інші, найімовірніше, почалася давно», - сказав він.

Аналітик додав, що було розроблене і прийняте необхідне законодавство, що зайняло певний час і тому перший аукціон був проведений менше ніж за тиждень до початку найбільшого погашення.

За словами Тараса Котовича, обмін ОВДП дозволить Мінфіну згладжувати піки виплат за облігаціями.

«Загалом, аукціони з обміну - цікавий інструмент. Вони дозволять Мінфіну покращувати графік погашення, зменшуючи пікові навантаження з погашення боргу. Варто робити це завчасно до погашення та підбирати оптимальні варіанти комбінації паперів. Тоді цей інструмент може стати зручнішим та привабливішим», - прокоментував представник компанії ICU.