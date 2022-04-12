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Минфин продал военные облигации еще на 6 млрд гривен

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Украина, Вторник 12 апреля 2022 17:49
Минфин продал военные облигации еще на 6 млрд гривен Фото: военные облигации проданы еще на 6 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов на аукционе 12 апреля разместило военные облигации на сумму более 6 млрд гривен. Проданы ОВГЗ со сроком погашения 6 месяца и 1,3 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, 6-месячные облигации проданы на 1,469 млрд гривен со ставкой 10% годовых.

Облигации на 1,3 года проданы на 4,701 млрд гривен со ставкой 11% годовых.

Отметим, Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств. Это касается проведения банками финансовых операций для "военных облигаций".

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Министерство финансов Украины ОВГЗ
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