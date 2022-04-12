Минфин продал военные облигации еще на 6 млрд гривен
Министерство финансов на аукционе 12 апреля разместило военные облигации на сумму более 6 млрд гривен. Проданы ОВГЗ со сроком погашения 6 месяца и 1,3 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
По данным пресс-службы, 6-месячные облигации проданы на 1,469 млрд гривен со ставкой 10% годовых.
Облигации на 1,3 года проданы на 4,701 млрд гривен со ставкой 11% годовых.
Отметим, Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств. Это касается проведения банками финансовых операций для "военных облигаций".
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