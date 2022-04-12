Минфин продал военные облигации еще на 6 млрд гривен

Министерство финансов на аукционе 12 апреля разместило военные облигации на сумму более 6 млрд гривен. Проданы ОВГЗ со сроком погашения 6 месяца и 1,3 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отметим, Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств. Это касается проведения банками финансовых операций для "военных облигаций".

Облигации на 1,3 года проданы на 4,701 млрд гривен со ставкой 11% годовых.

По данным пресс-службы, 6-месячные облигации проданы на 1,469 млрд гривен со ставкой 10% годовых.

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